Мурад Мусаев: Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом – будут проблемы «Краснодар» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер» рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«В работе с ним самое главное – быть последовательным и уметь объяснить каждое свое решение, – приводит слова Мусаева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это касается любых вопросов: тренировочных упражнений, стартового состава.

Аргументы вроде «так делают все» и «мне приснилось» не подойдут. Конечно, тогда будут давление и критика. Если я начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом, у меня будут большие проблемы».

Напомним, 35-летний Мусаев возглавляет основу «Краснодара» с апреля 2018 года. Ранее он тренировал в академии клуба и молодежный состав «быков».

В свой первый полноценный сезон работы с командой Мусаев впервые в истории клуба вывел «Краснодар» в Лигу чемпионов. За тур до окончания чемпионата «Краснодар» обеспечил себе как минимум третье место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В 30-м туре 26 мая «Краснодар» примет на своем поле «Рубин». Начало матча – 14:00 (мск).