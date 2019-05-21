«Атлетико» рассматривает Марио Фернандеса на замену Хуанфрана - Советский спорт
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21 мая 2019 09:39ФутболЛипкин Антон

«Атлетико» рассматривает Марио Фернандеса на замену Хуанфрана

Защитник сборной России может продолжить карьеру в примере.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересовал «Атлетико», сообщает Cadena Cope.

В Мадриде видят 28-летнего игрока сборной России в качестве замены защитнику Хуанфрану, который покидает клуб по окончании сезона.

Напомним, Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2017 году он продлил контракт с клубом до 30 июня 2022 года. В соглашение включена сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Марио Фернандесу со стороны «Зенита».

В нынешнем сезоне «Атлетико» занял второе место в примере и осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, тогда как ЦСКА не поднимется в премьер-лиге выше четвертого места и выступит в Лиге Европы.

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