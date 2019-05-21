Индзаги согласился возглавить «Ювентус» - Советский спорт
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21 мая 2019 09:59ФутболЛипкин Антон

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Чемпионы Италии уже провели переговоры с главным тренером «Лацио».

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

На прошлой неделе у спортивного директора чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась секретная встреча с 43-летним тренером в его родном городе – Пьяченце. На ней Индзаги дал согласие на работу в Турине. При этом его действующий контракт с «Лацио» рассчитан до 2020 года. В связи с этим перед возможным назначением Индзаги клубы должны согласовать размер компенсации.

Напомним, Индзаги тренирует «Лацио» с 2016 года. Перед заключительным туром нынешнего чемпионата в серии A команда занимает восьмое место.

В пятницу «Ювентус» объявил о том, что нынешний главный тренер команды Массимилиано Аллегри покидает клуб по окончании сезона.

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