Игорь Черевченко: Мне говорили, что 0:3 с «Краснодаром» не по игре «Арсенал» проиграл «Краснодару» и остался на шестом месте в премьер-лиге.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Мы разговаривали об этом поражении после игры, и мне звонили и говорили, что результат не по игре, – сказал Черевченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Но это футбол, все бывает. Исполнители в завершающей стадии у «Краснодара» оказались лучше, чем у нас. У нас моменты были хорошие, были подходы, удары, но не хватало немного.

«Краснодар» свои моменты использовал, и раз победил 3:0, значит победа заслуженная».

Напомним, за тур до окончания сезона «Арсенал» обеспечил себе шестое место, и может летом сыграть в квалификации Лиги Европы в случае победы «Локомотива» в финале Кубка России с «Уралом».