Масалитин – об Игнашевиче: Можно прийти в «Оренбург» и сразу похоронить себя - Советский спорт
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21 мая 2019 10:40ФутболГичунцев Артур

Масалитин – об Игнашевиче: Можно прийти в «Оренбург» и сразу похоронить себя

Ранее известный игрок работал с молодежной командой армейцев.

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о тренерской карьере Сергея Игнашевича, который, как пишет пресса, может возглавить «Оренбург».

«Я думаю, Сереге лучше сначала поработать где-нибудь помощником опытного тренера, а потом уже принимать какую-то команду.

Сейчас у Игнашевича после сезона в качестве ассистента в молодёжке ЦСКА маловато опыта для самостоятельной работы на высшем уровне – так можно прийти в «Оренбург» и сразу похоронить себя. Посмотрите: Семак же не сразу стал работать главным тренером, ему понадобилось какое-то время на адаптацию, он помогал в «Зените» другим тренерам. Потом он пошёл в «Уфу», набрался там самостоятельного опыта и вернулся в Питер уже главным тренером», – цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

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