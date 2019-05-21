«Боруссия» (Дортмунд) объявила о подписании защитника Шульца - Советский спорт
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21 мая 2019 11:53ФутболЛипкин Антон

«Боруссия» (Дортмунд) объявила о подписании защитника Шульца

26-летний немец провел два сезона в «Хоффенхайме».

Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц стал игроком «Боруссии», сообщает официальный сайт клуба из Дортмунда. 26-летний немец, выступающий на левом фланге обороны, подписал контракт до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Шульц провел 37 матчей за «Хоффенхайм» в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. На его счету два гола и девять результативных передач.

Ранее Шульц выступал за «Герту» (2010-2015) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (2015-2017).

9 сентября прошлого года Шульц дебютировал за сборную Германии и с тех пор провел за национальную команду шесть матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

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