«Боруссия» (Дортмунд) объявила о подписании защитника Шульца

Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц стал игроком «Боруссии», сообщает официальный сайт клуба из Дортмунда. 26-летний немец, выступающий на левом фланге обороны, подписал контракт до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Шульц провел 37 матчей за «Хоффенхайм» в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. На его счету два гола и девять результативных передач.
Ранее Шульц выступал за «Герту» (2010-2015) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (2015-2017).
9 сентября прошлого года Шульц дебютировал за сборную Германии и с тех пор провел за национальную команду шесть матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.
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