Forbes назвал Головина и Капризова самыми перспективными россиянами до 30 лет - Советский спорт
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21 мая 2019 12:25ФутболСметанникова Дарья

Forbes назвал Головина и Капризова самыми перспективными россиянами до 30 лет

Журнал Forbes составил список самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Спорт и киберспорт».

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, форвард хоккейного ЦСКА и национальной сборной Кирилл Капризов, а также киберспортсмен Роман Ramzes666 Кушнарев стали победителями номинации «Самые перспективные россияне до 30 лет» в категории «Спорт и киберспорт» по версии журнала Forbes.

Номинантами премии также были боец Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, боксер Мурат Гассиев, лыжник Александр Большунов, теннисист Карен Хачанов, баскетболист Дмитрий Кулагин, а также легкоатлетка Мария Ласицкене.

Напомним, что Головин в этом сезоне играет за «Монако» в чемпионате Франции. На счету 22-летнего россиянина 34 матча за клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

22-летний Капризов в 51 матче за ЦСКА в регулярном чемпионате набрал 51 (30+21) очко.

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