«Боруссия» интересуется Малкомом, но «Барселона» хочет продать его в Англию

«Боруссия» намерена побороться за полузащитника «Барселоны» Малкома, сообщает AS.
Клуб из Дортмунда претендовал на 22-летнего бразильца еще в прошлом году, однако тогда он перешел из «Бордо» в «Барселону». Но из-за высокой конкуренции Малком не смог стать стабильным игроком стартового состава каталонцев. В нынешнем сезоне он провел за команду 23 матча (из них 11 – с первых минут), забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Впрочем, несмотря на хорошие отношения с «Боруссией», «Барселона», тем не менее, рассчитывает продать игрока в премьер-лигу, так как в этом случае почти наверняка сможет заработать больше денег.
По ходу сезона появлялись сообщения об интересе к Малкому со стороны «Тоттенхэма» и «Арсенала».
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