Омбудсмен Москвы проверит состояние колена Кокорина в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в пятницу навестит Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО.
«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», - цитирует Потяеву «Р-Спорт».
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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