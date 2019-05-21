Омбудсмен Москвы проверит состояние колена Кокорина в СИЗО - Советский спорт
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21 мая 2019 13:14ФутболСметанникова Дарья

Омбудсмен Москвы проверит состояние колена Кокорина в СИЗО

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии общего режима.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в пятницу навестит Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО.

«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», - цитирует Потяеву «Р-Спорт».

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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