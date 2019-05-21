Агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к защитнику ЦСКА

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.
«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», - цитирует агента Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» видит в 28-летнем защитнике сборной России замену Хуанфрану, который покинет клуб по окончании сезона.
Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за футболиста составляет 30 млн евро.
В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.
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