Агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к защитнику ЦСКА Клуб из Мадрида действительно заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.

«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», - цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» видит в 28-летнем защитнике сборной России замену Хуанфрану, который покинет клуб по окончании сезона.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за футболиста составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.