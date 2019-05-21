РПЛ: Президент «Урала» Иванов на всех заседаниях голосовал против VAR - Советский спорт
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21 мая 2019 13:33ФутболЗибрак Артем

РПЛ: Президент «Урала» Иванов на всех заседаниях голосовал против VAR

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев прокомментировал заявление президента «Урала» Григория Иванова о внедрении VAR в РПЛ.
- Иванов на всех заседаниях голосовал против VAR, но оказывался в меньшинстве. Кроме того, вопрос решался на исполкоме РФС, и решение о внедрении VAR исполняется, - сказал Алексеев.

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