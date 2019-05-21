Руководство «Ювентуса» хочет назначить главным тренером Гвардиолу - Советский спорт
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21 мая 2019 13:45ФутболЛипкин Антон

Руководство «Ювентуса» хочет назначить главным тренером Гвардиолу

В Турине по-прежнему следят за испанцем.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остается одним из кандидатов на то, чтобы сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

По информации Tuttosport, именно 48-летнего испанца в руководстве клуба видят идеальным новым главным тренером чемпионов Италии.

В «Ювентусе» продолжают следить за Гвардиолой, хотя понимают, что уговорить его покинуть сейчас «Манчестер Сити» почти нереально. Даже несмотря на то, что у спортивного директора итальянцев Фабио Паратичи отличные отношения с братом и агентом тренера – Пере Гвардиолой.

На данный момент «Ювентус» рассматривает трех главных кандидатов: Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри («Челси») и Дидье Дешама (сборная Франции).

Напомним, в пятницу «Ювентус» объявил об уходе из клуба Аллегри.

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