Руководство «Ювентуса» хочет назначить главным тренером Гвардиолу В Турине по-прежнему следят за испанцем.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остается одним из кандидатов на то, чтобы сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

По информации Tuttosport, именно 48-летнего испанца в руководстве клуба видят идеальным новым главным тренером чемпионов Италии.

В «Ювентусе» продолжают следить за Гвардиолой, хотя понимают, что уговорить его покинуть сейчас «Манчестер Сити» почти нереально. Даже несмотря на то, что у спортивного директора итальянцев Фабио Паратичи отличные отношения с братом и агентом тренера – Пере Гвардиолой.

На данный момент «Ювентус» рассматривает трех главных кандидатов: Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри («Челси») и Дидье Дешама (сборная Франции).

Напомним, в пятницу «Ювентус» объявил об уходе из клуба Аллегри.