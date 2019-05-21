Тони Кроос: Если бы сомневался в будущем, меня бы не было в «Реале»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал продление контракта с клубом.
«Это особенный момент для меня, – приводит AS слова 29-летнего немца. – Это хороший знак от клуба, с которым у меня особые отношения.
С первого дня здесь в меня поверили, и я помог «Реалу» выиграть много титулов. Вместе мы постараемся добиться еще большего. Если бы у меня были сомнения в будущем, меня бы здесь не было».
Напомним, Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За пять лет он провел за команду 233 матча, в которых забил 13 голов и сделал 59 результативных передач.
Вместе с «Реалом» Кроос стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2017), трехкратным победителем Лиги чемпионов (2016-2018), двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2017) и четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016-2018).
Новый контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.
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