Илья Геркус: «Краснодар» заслуживает выступления в Лиге чемпионов

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Краснодар» с выходом в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
«Краснодар» гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона РПЛ после победы над «Арсеналом» (3:0). На данный момент «Краснодар» имеет столько же очков, как и занимающий второе место «Локомотив». Команда, которая займет второе место, начнет свой путь в ЛЧ с группового этапа, третья команда будет выступать в турнире с квалификационного этапа.
«Краснодар» показал впечатляющий футбол в Туле, где гостил у неудержимого по весне «Арсенала». Мы видим, что отсутствие из-за травмы Луки Джорджевича в последних матчах буквально надломило туляков. Команда сражается, но атакующий потенциал резко понизился. «Краснодар» же перетерпел в первом тайме, а во втором буквально сломил соперника, забив три безответных мяча.
Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом – с попаданием в зону Лиги чемпионов. ЛЧ – это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как «Краснодар» максимально заслуживает быть причастна к этому турниру», – написал Геркус в своем Instgaram.
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