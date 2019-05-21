Илья Геркус: «Краснодар» заслуживает выступления в Лиге чемпионов - Советский спорт
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21 мая 2019 14:16ФутболГичунцев Артур

Илья Геркус: «Краснодар» заслуживает выступления в Лиге чемпионов

На данный момент «быки» занимают третье место в таблице РПЛ.

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Краснодар» с выходом в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«Краснодар» гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона РПЛ после победы над «Арсеналом» (3:0). На данный момент «Краснодар» имеет столько же очков, как и занимающий второе место «Локомотив». Команда, которая займет второе место, начнет свой путь в ЛЧ с группового этапа, третья команда будет выступать в турнире с квалификационного этапа.

«Краснодар» показал впечатляющий футбол в Туле, где гостил у неудержимого по весне «Арсенала». Мы видим, что отсутствие из-за травмы Луки Джорджевича в последних матчах буквально надломило туляков. Команда сражается, но атакующий потенциал резко понизился. «Краснодар» же перетерпел в первом тайме, а во втором буквально сломил соперника, забив три безответных мяча.

Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом – с попаданием в зону Лиги чемпионов. ЛЧ – это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как «Краснодар» максимально заслуживает быть причастна к этому турниру», написал Геркус в своем Instgaram.

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