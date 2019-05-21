Батистута готов возглавить «Мидлсбро» - Советский спорт
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21 мая 2019 15:07ФутболГичунцев Артур

Батистута готов возглавить «Мидлсбро»

Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута предложил свои услуги руководству «Мидлсбро».

Согласно источнику, известный футболист закончил тренерские курсы и планирует начать карьеру в Англии.

Отмечается, что клуб рассматривает несколько вариантов и пока не дал окончательного ответа.

Добавим, что после завершение карьеры футболиста Батистута работал техническим директором и советником в аргентинских клубах, в том числе в клубе «Колон» (Санта-Фе).

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