Батистута готов возглавить «Мидлсбро»

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тура Любопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».

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Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо? Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛ За тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.

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Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больное Обозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.

Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.

Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.