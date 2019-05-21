Батистута готов возглавить «Мидлсбро»

Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута предложил свои услуги руководству «Мидлсбро».
Согласно источнику, известный футболист закончил тренерские курсы и планирует начать карьеру в Англии.
Отмечается, что клуб рассматривает несколько вариантов и пока не дал окончательного ответа.
Добавим, что после завершение карьеры футболиста Батистута работал техническим директором и советником в аргентинских клубах, в том числе в клубе «Колон» (Санта-Фе).
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