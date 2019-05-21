Адвокат: Нога у Кокорина болит, меры никакие не принимаются Нападающий «Зенита» Александр Кокорин весь прошлый сезоне восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена.

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина, рассказала, что у футболиста болит нога, которая была прооперирована до попадания в СИЗО.

«Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции», - цитирует Стукалову «Р-Спорт».

8 мая суд назначил нападающему «Зенита» Александру Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Оба футболиста признаны виновными в причинении вреда здоровью и хулиганстве.

20 мая защита Александра и Кирилла Кокориных подала жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о двух драках в центре Москвы.