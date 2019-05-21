Клубы немецкой бундеслиги готовы побороться за Комличенко - Советский спорт
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21 мая 2019 15:47ФутболГичунцев Артур

Клубы немецкой бундеслиги готовы побороться за Комличенко

Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перебраться в чемпионат Германии.

Согласно источнику, за его выступлением пристально следят два представителя бундеслиги – «Аугсбург» и «Фортуна». Отмечается, что нападающий является приоритетным вариантом для обеих команд.

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии 23-летний игрок провел 30 матчей и забил 27 мячей.

Добавим, что контракт футболиста с чешским клубом в силе до лета 2022 года.

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