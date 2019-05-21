Геннадий Костылев: Поддерживаю Игнашевича, когда-то надо начинать

Экс-наставник московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался о тренерской карьере бывшего защитника армейцев Сергея Игнашевича.
«Когда-то надо начинать. Он был хорошим футболистом, многого добился в спортивной жизни в качестве игрока, теперь надо попробовать себя на тренерском поприще. Раз у Сергея есть желание, я его в этом поддерживаю», – цитирует Костылева «Евро-Футбол.Ру».
Отметим, что ранее Игнашевич покинул должность тренера молодежного состава ЦСКА.
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