Геннадий Костылев: Поддерживаю Игнашевича, когда-то надо начинать - Советский спорт
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21 мая 2019 16:19ФутболГичунцев Артур

Геннадий Костылев: Поддерживаю Игнашевича, когда-то надо начинать

Ранее сообщалось, что известный футболист может возглавить «Оренбург».

Экс-наставник московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался о тренерской карьере бывшего защитника армейцев Сергея Игнашевича.

«Когда-то надо начинать. Он был хорошим футболистом, многого добился в спортивной жизни в качестве игрока, теперь надо попробовать себя на тренерском поприще. Раз у Сергея есть желание, я его в этом поддерживаю», – цитирует Костылева «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что ранее Игнашевич покинул должность тренера молодежного состава ЦСКА.

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