Хави: Отказ Гризманна перейти в «Барселону» обидел многих игроков Француз вел переговоры о трансфере перед стартом чемпионата мира-2018.

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о реакции каталонцев на отказ Антуана Гризманна присоединиться к команде.

«Отказ Гризманна перейти в «Барселону» прошлым летом обидел многих игроков каталонского клуба, а также руководство», – приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, форвард решил остаться в мадридском «Атлетико» и продлил контракт, однако, по окончании нынешнего сезона он сообщил об уходе из клуба.

Согласно СМИ, игрок возобновил переговоры с «Барселоной» и надеется перебраться на «Камп Ноу».