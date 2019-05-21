Хави: Отказ Гризманна перейти в «Барселону» обидел многих игроков

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о реакции каталонцев на отказ Антуана Гризманна присоединиться к команде.
«Отказ Гризманна перейти в «Барселону» прошлым летом обидел многих игроков каталонского клуба, а также руководство», – приводит слова Хави Sport.es.
Напомним, форвард решил остаться в мадридском «Атлетико» и продлил контракт, однако, по окончании нынешнего сезона он сообщил об уходе из клуба.
Согласно СМИ, игрок возобновил переговоры с «Барселоной» и надеется перебраться на «Камп Ноу».
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