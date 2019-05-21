Кикнадзе высказался о показе «Игры престолов» на стадионе «Локомотив» В понедельник вышла последняя серия киносаги «Игра престолов», которая была показана на «РЖД-Арене» — стадионе «Локомотива» в Черкизове.

Гендиректор клуба Василий Кикнадзе в беседе с «360» подвел итоги мероприятия и рассказал о перспективах нефутбольных событий на арене клуба.

«Если говорить про профит этого мероприятия, то главных вывода два. Мы начали работать в более интенсивном режиме использования стадиона и рассчитываем, что это реальная дорога, по которой мы пойдем. И второй вопрос, что нам кажется — при достаточно регулярно проводимых событиях мы расширим круг людей, которые любят ходить к нам на стадион», - рассказал Кикнадзе.

Сериал «Игра престолов» - продукт телеканала HBO.

Напомним, московский «Локомотив» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на сезон-2019/20.

Также команда Юрия Семина сыграет в финальном матче Кубка России с «Уралом».