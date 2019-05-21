«Реал» отказался от трансфера Йовича из-за высоких требований «Айнтрахта» Об этом сообщает El Chiringuito.

Мадридский «Реал» больше не претендует на форварда «Айнтрахта» Луку Йовича.

Согласно источнику, причиной такого решения послужили финансовые запросы немецкого клуба.

Отмечается, что изначально представитель бундеслиги просил за сербского футболиста 60 млн евро, что устраивало «сливочных», однако, в последний момент «Айнтрахт» запросил 100 млн евро. Этот шаг вынудил «Реал» переключиться на другие варианты.

Ранее сообщалось, что на Йовича также претендует «Барселона».

В минувшем сезоне 21-летний нападающий провел во всех турнирах 48 матчей, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.