Стали известны судейские бригады, которые обслужат заключительный тур РПЛ

26 мая (воскресенье)
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» – «Ростов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» - «Енисей»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Динамо» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Рубин»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Анжи» - «Урал»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Локомотив» – «Уфа»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Оренбург» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
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