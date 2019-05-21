«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»

Как сообщает испанская AS, 28-летний бразильский хавбек близок к переходу в «ПСЖ».
Как отмечает издание, переговоры находятся на продвинутой стадии, поскольку «парижане» стремятся усилить линию полузащиты после ухода Лассаны Диарра, в феврале по обоюдному согласию расторгнувшего контракт с клубом, и отказа полузащитника Адриана Рабьо продлевать контракт с командой.
Напомним, что французский клуб рассматривал возможность перехода Аллана во время зимнего трансферного окна и даже сделал предложение в размере 100 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в январе отказывался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов. В итоге «ПСЖ» остановился на привлечении хавбека «Зенита» Леандро Паредеса за 47 миллионов евро.
Добавим, что Аллан перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Удинезе» за 11,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за клуб из Неаполя 179 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 20 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.
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