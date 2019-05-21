«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 20:01Футбол

«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Аллан может продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает испанская AS, 28-летний бразильский хавбек близок к переходу в «ПСЖ».

Как отмечает издание, переговоры находятся на продвинутой стадии, поскольку «парижане» стремятся усилить линию полузащиты после ухода Лассаны Диарра, в феврале по обоюдному согласию расторгнувшего контракт с клубом, и отказа полузащитника Адриана Рабьо продлевать контракт с командой.

Напомним, что французский клуб рассматривал возможность перехода Аллана во время зимнего трансферного окна и даже сделал предложение в размере 100 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в январе отказывался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов. В итоге «ПСЖ» остановился на привлечении хавбека «Зенита» Леандро Паредеса за 47 миллионов евро.

Добавим, что Аллан перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Удинезе» за 11,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за клуб из Неаполя 179 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 20 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.

20/05 22:00Футбол
Хасанби Биджиев: Коробова в прошлом году проверяли на допинг. Проблем не былоИгрока курского «Авангарда», клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрия Коробова подозревают в применении запрещенных препаратов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
20/05 17:30Футбол
Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
21/05 08:30Хоккей
Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциямиВо вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/05 18:00Хоккей
Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами.
Новости
20:10 Футбол Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу с «Оренбургом»
20:06 Хоккей Определен состав сборной России на матч со шведами
20:01 Футбол «ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»
19:56 Теннис Калинская не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»
19:46 Футбол Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
19:41 Футбол Чешский клуб заинтересован во вратаре «Динамо» Зирикове
19:41 Хоккей Словаки обыграли датчан в серии буллитов
19:31 Хоккей Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии
19:27 Футбол Унаи Эмери: Мы должны уважать решение Мхитаряна
19:26 Футбол Унаи Эмери: Шанс попасть в Лиге чемпионов – важен, но главное для нас – завоевать
19:18 Футбол Лоран Косьельни: Для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем
19:09 Легкая атлетика Тренер Шубенкова: Сергей еще не разбегался
19:04 Баскетбол Лиллард подпишет контракт с «Портлендом» на 191 миллион долларов
18:58 Футбол Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото)
18:54 Бокс Американские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (видео)
18:54 Хоккей Ворачек вышел в лидеры сборной Чехии по очкам на одном чемпионате мира
18:49 Футбол В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ
18:35 Олимпиада Юрий Ганус: Допинг стал неотъемлемой частью спорта
18:30 Хоккей Туукка Раск: Опыт поможет мне сохранить концентрацию финале Кубка Стэнли
18:22 Теннис Блинкова вышла во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика