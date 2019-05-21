Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу с «Оренбургом» - Советский спорт
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21 мая 2019 20:10Футбол

Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу с «Оренбургом»

Футболисты «Спартака» возобновили тренировки после двух выходных, предоставленных команде после матча чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).

Как сообщает пресс-служба красно-белых, наравне со всеми работали полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано, которые пропустят встречу заключительного тура премьер-лиги с «Оренбургом» из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что «Спартак», набравший за тур до конца чемпионата 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 40 очками расположился на восьмой строчке в чемпионате.

Встреча 30-го тура состоится 26 мая в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется 14:00 по московскому времени.

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