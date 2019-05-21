«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России - Советский спорт
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21 мая 2019 20:51Футбол

«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России

Футболисты «Локомотива» и «Урала» прилетели в Самару на матч финала Кубка России.

Напомним, что на пути к финалу «Локомотив» поочередно обыграл «Балтику» (3:2 д.в.), «Енисей» (4:1), «Рубин» (1:0, 1:0) и «Ростов» (2:2, 2:0),а «Урал» взял верх над «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 д.в.), «Спартаком» (1:1, 1:0) и «Арсеналом» (1:0, 2:2).

Финальная встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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