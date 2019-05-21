Ионов может покинуть «Ростов»

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

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Матч за первое место в группе! Швеция – Россия – 1:0. Онлайн Следите за матчем вместе с «Советским спортом».

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