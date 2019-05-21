Ионов может покинуть «Ростов» - Советский спорт
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21 мая 2019 21:20ФутболСпирин Дмитрий

Ионов может покинуть «Ростов»

Полузащитник Алексей Ионов может уйти из «Ростова» будущим летом.

Об этом сообщает Sport24.ru.

Ионов стал игроком «Ростова» в качестве свободного агента после ухода из московского «Динамо» в 2017 году.

В составе »Ростова» 30-летний Ионов провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 3 результативных передачи.

Отметим, что его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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