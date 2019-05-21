Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию» - Советский спорт
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21 мая 2019 21:38ФутболСпирин Дмитрий

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Атакующий полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт перейдет из «Байера» в дортмундскую «Боруссию».

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

В ближайшее время 23-летний футболист должен пройти медосмотр в Дортмунде и подписать контракт.

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

«Боруссия» и «Байер» пробились в Лигу чемпионов по итогам сезона в бундеслиге.

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