Чех займет пост спортивного директора «Челси» Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона-2018/19.

По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба.

В «Челси» нет должности директора с ноября 2017 года, когда с этого поста был уволен Майкл Эменало.

О том, какие обязанности будут возложены на Чеха, выступавшего за «Челси» 11 лет, пока неизвестно.