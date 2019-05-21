Чех займет пост спортивного директора «Челси» - Советский спорт
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21 мая 2019 22:20ФутболСпирин Дмитрий

Чех займет пост спортивного директора «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона-2018/19.

По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба.

В «Челси» нет должности директора с ноября 2017 года, когда с этого поста был уволен Майкл Эменало.

О том, какие обязанности будут возложены на Чеха, выступавшего за «Челси» 11 лет, пока неизвестно.

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