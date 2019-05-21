«Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче - Советский спорт
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21 мая 2019 22:51ФутболСпирин Дмитрий

«Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче

Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче уступил израильскому «Бейтару» со счетом 1:2.

Встреча состоялась в Иерусалиме.

Единственный мяч «Атлетико» с пенальти забил Антуан Гризманн, который покинет клуб будущим летом.

В составе «Бейтара» дублем отметился нападающий Маор Бузагло.

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