«Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче

Встреча состоялась в Иерусалиме.
Единственный мяч «Атлетико» с пенальти забил Антуан Гризманн, который покинет клуб будущим летом.
В составе «Бейтара» дублем отметился нападающий Маор Бузагло.
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