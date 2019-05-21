У жены Касильяса обнаружен рак

«Пока мы не оправились от одного шока, жизнь преподнесла еще один сюрприз. Теперь это касается меня.
Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию. К счастью, болезнь удалось обнаружить вовремя, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения.
Я уверена, что со мной все будет в порядке. Понимаю, что путь будет нелегким, но со счастливым концом. Меня поддерживают семья, друзья и великолепный медицинский штаб», — написала Карбонеро в своем инстаграме.
Напомним, три недели назад Икер Касильяс перенес инфаркт во время тренировочного занятия «Порту».
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