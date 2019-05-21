«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы

Встреча прошла на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор (2-я минута) и Тим Матавж (28, 31). У проигравших отличился Кай Сирхейс (81).

Напомним, что первая встреча команда завершилась победой «Гронингена» со счетом 2:1. Таким образом, «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого по сумме двух матчей вышел финал турнира, где встретится с «Утрехтом» обыгравшим в ½ финала «Хераклес» (2:0, 3:0).