«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы - Советский спорт
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21 мая 2019 23:36Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы

Футболисты «Витесса» на своем поле разгромили «Гронинген» в ответном матче полуфинального турнира за последнюю путевку в квалификационный турнир Лиги Европы от Голландии.

Встреча прошла на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор (2-я минута) и Тим Матавж (28, 31). У проигравших отличился Кай Сирхейс (81).

Напомним, что первая встреча команда завершилась победой «Гронингена» со счетом 2:1. Таким образом, «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого по сумме двух матчей вышел финал турнира, где встретится с «Утрехтом» обыгравшим в ½ финала «Хераклес» (2:0, 3:0).

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