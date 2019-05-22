Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Встреча состоялась 21 мая в Милане.

Как сообщает журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Встреча касалась возможного перехода испанского специалиста в туринский клуб. По информации источника, Гвардиола посетил Милан с целью участия в благотворительном мероприятии, а не для переговоров с Паратичи. Тренер отказался от работы в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что на данный момент «Ювентус» рассматривает трех главных кандидатов: Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри («Челси») и Дидье Дешама (сборная Франции).

Напомним, в пятницу «Ювентус» объявил об уходе из клуба Аллегри.