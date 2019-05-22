Гаритано стал новым главным тренером «Алавеса» - Советский спорт
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22 мая 2019 09:50ФутболСметанникова Дарья

Гаритано стал новым главным тренером «Алавеса»

«Алавес» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера.

Им стал 49-летний специалист Асьер Гаритано. Контракт с тренером рассчитан до 2020 года.

20 мая «Алавес» объявил об уходе с поста главного тренера Абелардо Фернандеса. Специалист принял решение покинуть клуб по собственному желанию.

Ранее Гаритано работал в «Реал Сосьедаде», «Леганесе», «Алькояно», «Ориуэле», «Кастельоне» и «Аликанте».

По итогам минувшего сезона «Алавес» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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