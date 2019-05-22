Гаритано стал новым главным тренером «Алавеса»

Им стал 49-летний специалист Асьер Гаритано. Контракт с тренером рассчитан до 2020 года.
20 мая «Алавес» объявил об уходе с поста главного тренера Абелардо Фернандеса. Специалист принял решение покинуть клуб по собственному желанию.
Ранее Гаритано работал в «Реал Сосьедаде», «Леганесе», «Алькояно», «Ориуэле», «Кастельоне» и «Аликанте».
По итогам минувшего сезона «Алавес» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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