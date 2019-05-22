Леонид Слуцкий: Раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итог матча.
«Горжусь командой, так как перед игрой у нас были большие проблемы. Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом. Врач – самый занятой человек в команде. Надеюсь, что мы подготовимся к пятнице», - цитирует Слуцкого NOS.
Напомним, что первая встреча команда завершилась победой «Гронингена» со счетом 2:1. Таким образом, «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого по сумме двух матчей вышел финал турнира, где встретится с «Утрехтом» обыгравшим в ½ финала «Хераклес» (2:0, 3:0).
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