Кучаев: Где-то ЦСКА не хватило хладнокровия, где-то мастерства На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице РПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о выступлении столичного клуба во второй половине текущего сезона.

«Сложно сказать и найти какую-то одну причину. Может где-то невезение, где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Думаю, все это приходит с опытом. В любом случае нам нужно взять для себя что-то полезное из этих матчей.

Сейчас остается еще одна игра в чемпионате. Нужно постараться выиграть ее, чтобы завершить сезон на позитивной ноте», – сказал Кучаев «Чемпионату».