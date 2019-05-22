Кучаев: Где-то ЦСКА не хватило хладнокровия, где-то мастерства

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о выступлении столичного клуба во второй половине текущего сезона.
«Сложно сказать и найти какую-то одну причину. Может где-то невезение, где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Думаю, все это приходит с опытом. В любом случае нам нужно взять для себя что-то полезное из этих матчей.
Сейчас остается еще одна игра в чемпионате. Нужно постараться выиграть ее, чтобы завершить сезон на позитивной ноте», – сказал Кучаев «Чемпионату».
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