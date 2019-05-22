«Атлетико» презентовал комплект новой домашней формы (фото)

«Атлетико» на официальном сайте представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.
Мадридский клуб сохранил традиционную красно-белую расцветку с дизайном в виде вертикальных полос. Шорты будут выполнены в синем цвете, гетры – в красном с полосой синего цвета.
В минувшем сезоне «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице испанской примеры, проиграв «Барселоне» 11 очков.
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