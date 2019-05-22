«Спартак» инициировал уход Ломовицкого к другому агенту, предложив большую зарплату

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий отказался от его услуг.
«Мы четыре года помогали Саше: решали вопросы по институту, армии, правам... Иван Бакулин (бывший агент Ломовицкого) ездил разговаривать с Массимо Каррерой. Но за месяц до окончания контракта позвонил Саша и спросил, какую зарплату мы сможем ему выбить. Бакулин сказал, что речь идет примерно о 50 000 евро в месяц. Ломовицкий ответил Ивану, что близкие люди к клубу обещали ему большую зарплату, если тот подпишет контракт с ангажированным клубом агентом. Если Ломовицкий останется в агентстве Сафонова, то контракт с ним возможно не будет продлен.
Потом мы узнали, что ему дали 800 000 евро годовых, а агентское вознаграждение составляло почти миллион евро! Чтоб вы понимали, до этого Саша получал 300 000 рублей в месяц. Возможно, тут не обошлось без участия некоторых людей из руководства «Спартака», которые имели свой коммерческий интерес в этой сделке. Но это только мое мнение.
Люди нашли карманного агента, который получил агентские, вообще не занимаясь клиентом. Очень удобно. Понимаю, что это бизнес. В любом случае все зависит от человека. Например, у Рыжикова были похожие предложения, но тот все время отказывался в силу своего воспитания», – цитирует Сафонова Sportbox.ru.
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