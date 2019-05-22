Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото) - Советский спорт
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22 мая 2019 12:36ФутболГичунцев Артур

Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)

В текущем сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано подарил на день рождения своей девушке – Екатерине Дорожко новый автомобиль, о чем россиянка сообщила в своем Instagram.

Напомним, об их отношениях стало известно, когда девушка поздравила игрока красно-белых с днем рождения 12 апреля.

32-летний нападающий официальной женат на бразильянке Камиле, которая родила ему троих детей – дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриано.

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