Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано подарил на день рождения своей девушке – Екатерине Дорожко новый автомобиль, о чем россиянка сообщила в своем Instagram.

Напомним, об их отношениях стало известно, когда девушка поздравила игрока красно-белых с днем рождения 12 апреля.

32-летний нападающий официальной женат на бразильянке Камиле, которая родила ему троих детей – дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриано.