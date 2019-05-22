Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано подарил на день рождения своей девушке – Екатерине Дорожко новый автомобиль, о чем россиянка сообщила в своем Instagram.
Напомним, об их отношениях стало известно, когда девушка поздравила игрока красно-белых с днем рождения 12 апреля.
32-летний нападающий официальной женат на бразильянке Камиле, которая родила ему троих детей – дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриано.
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