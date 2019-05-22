Кроос и тер Штеген не вызваны в сборную Германии на июньские матчи - Советский спорт
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22 мая 2019 13:23ФутболСметанникова Дарья

Кроос и тер Штеген не вызваны в сборную Германии на июньские матчи

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом объявил список футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Среди вызванных футболистов не оказалось полузащитника «Реала» Тони Крооса и вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Оба игрока восстанавливаются после травм.

Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 8 июня в гостях сыграет с Белоруссией, а 11 июня дома примет Эстонию.

Заявка сборной Германии:

вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;

защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Гектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та;

полузащитники/нападающие: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих, Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.

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