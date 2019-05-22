Кроос и тер Штеген не вызваны в сборную Германии на июньские матчи

Среди вызванных футболистов не оказалось полузащитника «Реала» Тони Крооса и вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Оба игрока восстанавливаются после травм.
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 8 июня в гостях сыграет с Белоруссией, а 11 июня дома примет Эстонию.
Заявка сборной Германии:
вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;
защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Гектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та;
полузащитники/нападающие: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих, Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.
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