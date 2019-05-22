Адурис продлил контракт с «Атлетиком» - Советский спорт
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22 мая 2019 14:44ФутболСпирин Дмитрий

Адурис продлил контракт с «Атлетиком»

38-летний форвард Ариц Адурис подписал новый контракт с «Атлетиком» (Бильбао).

Соглашение с футболистом рассчитано до 2020 года.

Адурис выступал за «Атлетик» в 2002-2003 и 2006-2008 годах, защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии», после чего вернулся в команду из Бильбао.

Нападающий играет за «Атлетик» уже 12 сезонов.

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