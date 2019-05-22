Адурис продлил контракт с «Атлетиком»

Соглашение с футболистом рассчитано до 2020 года.
Адурис выступал за «Атлетик» в 2002-2003 и 2006-2008 годах, защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии», после чего вернулся в команду из Бильбао.
Нападающий играет за «Атлетик» уже 12 сезонов.
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