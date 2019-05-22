Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста Встреча состоится сегодня, 22 мая и стартует в 18.30 мск.

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о проблемах «Урала» перед началом финального матча за Кубок России.

«Урал» потерял ключевого футболиста. Екатеринбуржцам будет труднее создавать моменты, и они могут быть не так остры в атаке. Возможно, отсутствие Бикфалви станет решающим фактором. Мы же знаем, что эта команда не отсиживается в обороне, идет вперед. Не знаю, получится ли у нее атаковать без такого футболиста.

Предыдущая игра показала, что он имеет большое значение. Там он отдал голевой пас и после его удара головой был забит второй мяч в ворота «Локомотива». Но будет очень важно обратить внимание на свои ошибки в обороне, ведь железнодорожники умеют атаковать.

«Уралу» будет сложно отыграть два-три мяча, если он пропустит. Отмечу, что некоторые игроки захотят реабилитироваться, например, Страндберг, получивший удаление в недавнем матче, или Фидлер, отбывший шестиматчевую дисквалификацию», – цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».