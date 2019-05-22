Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о проблемах «Урала» перед началом финального матча за Кубок России.
«Урал» потерял ключевого футболиста. Екатеринбуржцам будет труднее создавать моменты, и они могут быть не так остры в атаке. Возможно, отсутствие Бикфалви станет решающим фактором. Мы же знаем, что эта команда не отсиживается в обороне, идет вперед. Не знаю, получится ли у нее атаковать без такого футболиста.
Предыдущая игра показала, что он имеет большое значение. Там он отдал голевой пас и после его удара головой был забит второй мяч в ворота «Локомотива». Но будет очень важно обратить внимание на свои ошибки в обороне, ведь железнодорожники умеют атаковать.
«Уралу» будет сложно отыграть два-три мяча, если он пропустит. Отмечу, что некоторые игроки захотят реабилитироваться, например, Страндберг, получивший удаление в недавнем матче, или Фидлер, отбывший шестиматчевую дисквалификацию», – цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
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