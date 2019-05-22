«Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо - Советский спорт
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22 мая 2019 17:02ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Барселоной».

Хавбек «ПСЖ» Адриен Рабьо получил очередное предложение о смене клубной прописки, сообщает AS.

Согласно источнику, французский футболист привлек внимание мадридского «Атлетико», который рассматривает его в качестве замены Родри. По слухам, испанский полузащитник может перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и был переведен в дубль.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

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