Руди Гарсия покинет «Марсель» - Советский спорт
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22 мая 2019 17:02ФутболСпирин Дмитрий

Руди Гарсия покинет «Марсель»

55-летний Руди Гарсия уйдет с поста главного тренера «Марселя» по окончании сезона-2018/19.

Об этом сам тренер заявил на пресс-конференции.

В данный момент «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции: команда уже лишилась шансов на попадание в еврокубки.

Гарсия работает с командой с 2016 года. В прошлом сезоне «Марсель» под его руководством дошел до финала Лиги Европы. Ранее специалист тренировал «Лилль» и «Рому».

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