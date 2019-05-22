Руди Гарсия покинет «Марсель»

Об этом сам тренер заявил на пресс-конференции.
В данный момент «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции: команда уже лишилась шансов на попадание в еврокубки.
Гарсия работает с командой с 2016 года. В прошлом сезоне «Марсель» под его руководством дошел до финала Лиги Европы. Ранее специалист тренировал «Лилль» и «Рому».
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