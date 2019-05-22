Брандт перешел из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» (фото)

Футболист подписал с «Боруссией» контракт до 2024 года.
Соглашение Брандта с «Байером» было рассчитано до 2021 года, но в нем была прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро, которой и воспользовалась «Боруссия».
«Боруссия» и «Байер» пробились в Лигу чемпионов по итогам сезона в бундеслиге.
Напомним, ранее дортмундский клуб представил другого новичка - вингера сборной Бельгии Торгана Азара, который перешел из «Боруссии» (Менхенгладбах).
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