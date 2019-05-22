Брандт перешел из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» (фото) 23-летний атакующий полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт стал игроком дортмундской «Боруссии».

Футболист подписал с «Боруссией» контракт до 2024 года.

🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!



🔥 #WirHabenBRANDT - Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB!



Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe — Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.

Соглашение Брандта с «Байером» было рассчитано до 2021 года, но в нем была прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро, которой и воспользовалась «Боруссия».

«Боруссия» и «Байер» пробились в Лигу чемпионов по итогам сезона в бундеслиге.

Напомним, ранее дортмундский клуб представил другого новичка - вингера сборной Бельгии Торгана Азара, который перешел из «Боруссии» (Менхенгладбах).