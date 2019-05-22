СМИ: Марадона был арестован полицией. Он должен 5 млн фунтов бывшей девушке

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадона был взят под арест сотрудниками полиции по прибытии в аэропорт Эсейса.
Согласно источнику, причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, которой он должен 5 млн фунтов.
Отмечается, что известный в прошлом футболист смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия его адвоката Матиаса Морла.
«Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет», – рассказал Марадона в социальной сети.
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