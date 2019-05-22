На финал Кубка России не пускают флаги и баннеры «Локомотива» Представитель организации фанатов «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал, что болельщикам было запрещено делать перформанс перед финальным матчем на Кубок России.

- По поводу перформанса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перформанса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. И ладно у нас было бы что-то жесткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет, - приводит слова Крылова чемпионат.

Напомним, что финал Кубка России в эти минуты проходит на стадионе «Самара Арена». Идет первый тайм, счет в матче 1:0 в пользу «Локомотива», отличился Дмитрий Баринов. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.