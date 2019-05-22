Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула

«Я не могу вам пообещать, что мы станем чемпионами в следующем сезоне, но приложим все усилия для достижения этой цели», - сказал Мусаев.
За один тур до окончания чемпионата России-2018/19 «Краснодар» занимает третью строчку турнирной таблицы. В активе команды - 53 очка.
«Краснодар» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2019/20.
Также Мурад Мусаев заявил, что летом он ожидает пополнение состава команды тремя игроками.
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