Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев встретился с болельщиками клуба.

«Я не могу вам пообещать, что мы станем чемпионами в следующем сезоне, но приложим все усилия для достижения этой цели», - сказал Мусаев.

За один тур до окончания чемпионата России-2018/19 «Краснодар» занимает третью строчку турнирной таблицы. В активе команды - 53 очка.

«Краснодар» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2019/20.

Также Мурад Мусаев заявил, что летом он ожидает пополнение состава команды тремя игроками.