Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула - Советский спорт
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22 мая 2019 19:57ФутболСпирин Дмитрий

Мурад Мусаев: Приложим все усилия для достижения чемпионского титула

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев встретился с болельщиками клуба.

«Я не могу вам пообещать, что мы станем чемпионами в следующем сезоне, но приложим все усилия для достижения этой цели», - сказал Мусаев.

За один тур до окончания чемпионата России-2018/19 «Краснодар» занимает третью строчку турнирной таблицы. В активе команды - 53 очка.

«Краснодар» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2019/20.

Также Мурад Мусаев заявил, что летом он ожидает пополнение состава команды тремя игроками.

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