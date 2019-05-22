ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022 - Советский спорт
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22 мая 2019 23:20Футбол

ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) после изучения вопроса отказалась от увеличения числа сборных в финальной части чемпионата мира в Катаре.

«ФИФА и Катар еще раз изучили возможность проведения на чемпионате мира 2022 года турнира из 48 команд, в частности, снизив некоторые ключевые требования ФИФА.

Совместный анализ в этом отношении показал, что из-за текущей стадии подготовки и необходимости детальной оценки потенциального материально-технического воздействия на принимающую страну потребуется больше времени.

Поэтому было принято решение не продолжать развитие жтого варианта. Чемпионат мира по футболу в Катаре останется таким, как планировалось первоначально, с участием 32 команд», - говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что в январе 2017 года Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года. Предполагалось, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Позже президент ФИФА Джанни Инфантино выразил желание увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд на турнире, который должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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