Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана» - Советский спорт
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23 мая 2019 06:17ФутболСпирин Дмитрий

Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги летом может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство клуба уже провело со специалистом предварительные переговоры.

Контракт Индзаги с «Лацио» действует до 2020 года. В этом сезоне команда под его руководством завоевала Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что в услугах Симоне Индзаги также заинтересован «Ювентус».

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