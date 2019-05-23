Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»

По данным источника, руководство клуба уже провело со специалистом предварительные переговоры.
Контракт Индзаги с «Лацио» действует до 2020 года. В этом сезоне команда под его руководством завоевала Кубок Италии.
Ранее сообщалось, что в услугах Симоне Индзаги также заинтересован «Ювентус».
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