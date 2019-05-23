Терри может стать главным тренером «Мидлсбро» - Советский спорт
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23 мая 2019 07:12ФутболСпирин Дмитрий

Терри может стать главным тренером «Мидлсбро»

Джон Терри может стать главным тренером «Мидлсбро».

Об этом сообщает Talksport.

В данный момент Терри является тренеров «Астон Виллы». Его команда сыграет с «Дерби Каунти» в финале плей-офф за выход в премьер-лигу.

Ранее пост главного тренера «Мидлсбро» покинул Тони Пьюлис. В текущем сезоне команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионшипа.

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