Терри может стать главным тренером «Мидлсбро»

Об этом сообщает Talksport.
В данный момент Терри является тренеров «Астон Виллы». Его команда сыграет с «Дерби Каунти» в финале плей-офф за выход в премьер-лигу.
Ранее пост главного тренера «Мидлсбро» покинул Тони Пьюлис. В текущем сезоне команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионшипа.
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